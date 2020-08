Procura Federale, proseguono i controlli: ispezioni a Juventus e Pordenone (Di martedì 4 agosto 2020) Nonostante i campionati di Serie A e B siano volti al termine, non si fermano i controlli dei pool della Procura Federale. Gli ispettori stanno infatti proseguendo con le loro visite presso i centri d’allenamento dei club impegnati nelle coppe europee o nei play off e play out di Serie B. Oggi martedì 4 agosto gli ispettori si sono recati presso i centri sportivi di Juventus e Pordenone per accertare la documentazione relativa ai tamponi effettuati. Leggi su sportface

