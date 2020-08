Ponte di Genova - Il San Giorgio apre al traffico: transitati i primi automobilisti (Di martedì 4 agosto 2020) Il Ponte di Genova San Giorgio ha aperto al traffico: alle 22 del 4 agosto, all'indomani dell'inaugurazione, sono infatti transitate le prime vetture.Il passaggio di consegne. L'apertura del nuovo viadotto che attraversa il Polcevera, sorto a quasi due anni dal tragico crollo del Morandi, è stata autorizzata dopo gli ultimi passaggi procedurali e verifiche necessarie. Alle 18, Autostrade per l'Italia ha ricevuto ufficialmente in gestione la viabilità del Ponte dal commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci: successivamentem la direzione di tronco di Genova di Aspi ha completato gli ultimi controlli decretando l'orario di ripristino della circolazione sull'infrastruttura.L'ultima rifinitura. Il passaggio dei veicoli è stato ritardato per il ... Leggi su quattroruote

