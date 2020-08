Ospedali Covid, inchiesta a Napoli. Indagata anche fedelissima del governatore De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Diverse persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un'inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli Ospedali Covid in Campania. Perquisizioni e sequestri di computer e ... Leggi su quotidiano

Antonio_Tajani : #Covid_19 ha portato alla luce il disastro sanità in Campania. Non c’è soltanto l’indice Rt superiore a quello dell… - HuffPostItalia : Napoli, ospedali Covid sotto inchiesta: 4 indagati, anche fedelissimi di De Luca - Agenzia_Ansa : Inchiesta ospedali covid in Campania,indagata dirigente della Regione. Sequestrati cellulare e pc. Pm ipotizzano re… - leonardweb2000 : Ospedali Covid e forniture, l'inchiesta?ora tocca anche la Regione Campania - Maurizi44494563 : RT @SecolodItalia1: Inchiesta sugli ospedali Covid campani. Tremano i fedelissimi di De Luca -