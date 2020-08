Mourinho chiarisce con Casillas: «Non ci fu nulla di personale» (Di martedì 4 agosto 2020) José Mourinho ha parlato di Iker Casillas, ex portiere avuto al Real Madrid che oggi ha dato l’addio al calcio giocato José Mourinho ha dedicato un pensiero al ritiro dal calcio giocato di Iker Casillas, ex portiere allenato durante l’esperienza al Real Madrid. «La sua intelligenza e la sua maturità ci hanno permesso di avere sempre un reciproco rispetto, fino a coltivare un’amicizia onesta. Iker è un portiere storico del Real Madrid, della Roja e del calcio mondiale. Con lui ho vinto la Liga dei record e ho vissuto anche dei momenti difficili, ma la mia decisione di far giocare un suo compagno è stata tecnica e mai personale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

