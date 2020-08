Milik, è rottura con il Napoli e Gattuso. Bernardeschi prende tempo (Di martedì 4 agosto 2020) Tuttosport scrive della situazione Milik. Il polacco vuole la Juve, è corrisposto, ma manca l’accordo tra il Napoli e i bianconeri per le contropartite. Ormai, però, Milik è alla rottura totale con il club e con Gattuso. E intanto Bernardeschi, l’unica contropartita gradita al club partenopeo, prende tempo. Solo un suo sì potrebbe sbloccare la situazione di stallo. “Soffermandosi su Milik, non c’era bisogno del recente via libera presidenziale firmato da Aurelio De Laurentiis (“Andrà via al miglior offerente, ma non farò sconti a nessuno. Altrimenti rischia di rimanere e non rientrare nelle scelte dell’allenatore”) per comprendere il ... Leggi su ilnapolista

