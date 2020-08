Milan, il futuro di Bellodi potrebbe essere ancora in Serie B (Di martedì 4 agosto 2020) Prima la promozione con il Crotone, adesso il ritorno alla base rossonera. Ma il futuro di Gabriele Bellodi potrebbe essere ancora in Serie B IL futuro DI Bellodi PADOVA, ITALY – APRIL 18: Gabriele Bellodi of Italy U18 in action during the U18 match between Italy and Hungary on April 18, 2018 in Abano Terme near Padova, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Secondo Tuttomercatoweb, il futuro di Gabriele Bellodi sarà lontano da Crotone e Milano. Il giovane difensore infatti potrebbe restare a farsi le ossa in Serie B. Su di lui, si registra l’interesse di Venezia e della neopromossa Reggiana. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

