Migranti: nave quarantena a Lampedusa, proseguono trasbordi (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - proseguono senza sosta i trasbordi dei Migranti sulla nave quarantena 'Gnv Azzurra' approdata questa mattina sull'isola di Lampedusa. Da più di due ore i Migranti portati dall'hotspot di contrada Imbriacola vengono fatti salire sulla nave, con le mascherine e gli zaini, per restare a bordo. Sulla nave ci sono circa 1.000 posti disponibili. Fino a questo momento sono saliti a bordo circa 300 Migranti. Entro oggi dovrebbe svuotarsi il centro d'accoglienza che fino alla notte scorsa ospitava oltre 700 persone su una capienza di 95 Migranti. Leggi su iltempo

