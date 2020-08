Migranti e Tunisia, le Ong danno lezioni a Di Maio e Conte. Ma le capiranno? (Di martedì 4 agosto 2020) 'Agli Stati conviene prevenire, spendendo quanto necessario, piuttosto che rincorrere gli eventi e spendere molto di più intervenendo per cercare di tamponare i conflitti, con le distruzioni, le ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus - Agenzia_Ansa : #Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, dal 10 agosto riprendono rimpatri con la Tunisia #migranti - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus https:… - Pannocchia978 : Ossia in una settimana rendiamo 1/4 di quello che arriva al giorno. #Lamorgesedimettiti Migranti:dal 10 agosto ri… -