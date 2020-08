Legge elettorale, tensione nella maggioranza. Di Maio, ‘Rispettare l’accordo’ (Di martedì 4 agosto 2020) tensione nella maggioranza di governo per la riforma della Legge elettorale. Il Pd e il Movimento 5 stelle chiedono di rispettare i patti, il dossier verso il rinvio a settembre. maggioranza in fibrillazione per il caso migranti e anche per il caso della riforma della Legge elettorale, riportato in prima pagina da Luigi Di Maio che ha invitato i partner di governo a rispettare i patti. Legge elettorale, tensione nella maggioranza Nelle giornata calde dell’emergenza migranti, la maggioranza discute sulla Legge elettorale. Il Partito democratico chiede che vengano rispettati gli accordi ... Leggi su newsmondo

