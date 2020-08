Juan Carlos lascia la Spagna, mistero sulla sua destinazione (Di martedì 4 agosto 2020) mistero sulla destinazione del re emerito Juan Carlos dopo la partenza della Spagna. MADRID (Spagna) – mistero sulla destinazione del re emerito Juan Carlos dopo la decisione di lasciare la Spagna. Come riportato dall’Agi, voci parlano di un possibile trasferimento in Francia o in Italia anche se le ipotesi più reali rivelano un ritiro in Portogallo o nella Repubblica Dominicana. Massimo riserbo da parte della famiglia reale che ha preferito non comunicare, per il momento, la nuova residenza del re emerito. Con novità ufficiali che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Dove è andato re ... Leggi su newsmondo

