Inter, Conte evita domande sul futuro: “Ho già detto tutto” (Di martedì 4 agosto 2020) “Ho già detto tutto e non voglio tornare sull’argomento”. Antonio Conte lo ripete diverse volte a chi gli chiede qualcosa sul suo futuro, quattro giorni dopo lo sfogo di Bergamo. “Ripeto, ho già detto tutto e siamo concentrati sulla partita – ha proseguito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Getafe valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League – e sul cercare di completare quello che abbiamo fatto dopo un buon campionato, finire al meglio possibile in Europa League. Il colloquio con Zhang? Ho già detto tutto, non c’è niente da dire”. Leggi su sportface

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - FBiasin : +++ #Conte: 'Ho sposato un progetto triennale con l'#Inter. Mi batterò perché sia vincente' +++ - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - Mediagol : #VIDEO #Inter-Getafe, Conte e la verità sullo sfogo: “Se ho parlato è solo per un motivo…” - ita_rayman : @InterCM16 CRISI INTER! Conte viene sbeffeggiato dai suoi giocatori e, dopo aver perso a torello, se n'è andato scazzato -