Inchiesta Covid, Santaniello: "Tutto si chiarirà come dovuto, sono serena"

Diverse persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un'Inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid. Tra queste anche Roberta Santaniello, dirigente dell'ufficio di gabinetto della Giunta regionale della Campania. Inchiesta ospedali Covid, il legale della Santaniello: "Non era la 'regista'" "In quei giorni una delle cose a cui pensavo sempre era quando avrei rivisto la mia famiglia, i miei nipoti – scrive Santaniello su Facebook – Le mie giornate cominciavano alle 7 finivano alle 23 per assolvere al compito affidatomi. Tutto, rischiando la salute, mentre il mondo era chiuso, per aiutare a superare la più grande ...

