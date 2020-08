"I patrioti indossano la mascherina". Il dietrofront di Trump in una email ai fan (Di martedì 4 agosto 2020) “I patrioti indossano la mascherina”. Dopo aver rifiutato per settimane di usarla, il presidente Donald Trump esorta adesso i suoi sostenitori a indossare la mascherina per contrastare la diffusione del coronavirus. In una email mandata dalla sua campagna e firmata da lui si legge: “Siamo in questa situazione tutti insieme e mentre so che c’è stata un po’ di confusione sull’uso delle mascherine, penso che è qualcosa che dovremmo tutti cercare di fare quando non siamo in grado di mantenere il distanziamento sociale”.“Non mi piace indossarle - ammette ancora Trump nella mail, nel cui oggetto è scritto ‘I patrioti indossano la mascherina’ - ma ... Leggi su huffingtonpost

