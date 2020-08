Hiroshima e Nagasaki, a 75anni cosa resta del dramma della bomba (Di martedì 4 agosto 2020) Ciò che sa del bombardamento gli viene dai suoi fratelli: la luce accecante, il suono assordante dell'esplosione di Little Boy e l'orrore che ne seguì. Suo padre era al lavoro a poche centinaia di metri dall'epicentro. Sua madre cercò di raggiungere il marito con i suoi figli, ma "il calore e l'odore della carne bruciata" la fermò. Alla fine hanno trovato solo "qualcosa che assomigliava al suo corpo" e poterono solo prendere una fibbia della cintura, una chiave e parte del suo portafoglio.Terumi Tanaka, 88 anni, sopravvissuto alla bomba di Nagasaki. Aveva 13 anni quando la bomba americana colpì la sua città il 9 agosto 1945, dove 74.000 persone morirono all'istante e nei mesi seguenti. Tre giorni prima, il primo attacco nucleare ... Leggi su ilfogliettone

