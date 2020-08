Google Play Music chiuderà a partire da settembre (Di martedì 4 agosto 2020) Google ha già annunciato che avrebbe terminato Play Music nel corso di quest'anno e oggi ha confermato che lo farà a partire da settembre. L'articolo Google Play Music chiuderà a partire da settembre proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

juventusfc : Scarica subito la nuova App: ?? Android ? - LaVladina : @laZiaMatta Dove l'ha comprato ??? Su Google Play? -

Ultime Notizie dalla rete : Google Play

Telefonino.net

Il film Downhill in streaming legale completo è disponibile in italiano su Google Play. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la vers ...Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...