Gemma Galgani, che batosta per la dama! Nuova fiamma per Sirius: è un volto noto di Uomini e Donne (Di martedì 4 agosto 2020) batosta per Gemma, Nuova fiamma per Nicola: Beccati insieme, lei è una mora di Uomini e Donne. Le Novità Scoop Nicola Vivarelli cede alle tentazioni Gemma Galgani umiliata fuori Uomini e Donne Nicola Vivarelli non riesce più a stare lontano dalle altre Donne e decide di mettere da parte la sua conoscenza con Gemma Galgani approttando della distanza. Cosa sta realmente succedendo? L’ex cavaliere di Uomini e Donne sembra combinarne una dietro l’altra ma soprattutto decide di andare contro le parole rilasciare al magazine del programma la settimana scorsa. Nicola Vivarelli infatti, ... Leggi su howtodofor

ElisaDiGiacomo : UeD: Nicola Vivarelli sarebbe deuso dall'atteggiamento di Gemma Galgani - zazoomblog : Uomini e Donne dramma per Gemma Galgani: Sirius? Corna clamorose con chi lo beccano - #Uomini #Donne #dramma… - Novella_2000 : Nicola Vivarelli dimentica Gemma Galgani con un’altra? L’avvistamento - Notiziedi_it : Nicola Vivarelli dimentica Gemma Galgani con un’altra? L’avvistamento - blogtivvu : Gemma Galgani frequenta un altro uomo? Nicola Vivarelli deluso le scrive un messaggio ??? ? Ti raccontiamo tutto nel… -