Forza Motorsport: il titolo supporterà Smart Delivery? (Di martedì 4 agosto 2020) Nuove informazioni emergono dal web ed alludono al supporto della funzionalità Smart Delivery per Forza Motorsport. Vediamo i dettagli Sono stati veramente tanti i titoli presentati durante la recente Xbox Games Showcase. Tra questi, ha fatto la sua comparsa anche il prossimo Forza Motorsport, un nuovo capitolo della storica saga racing targata Turn 10 Studios. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che confermerebbe che Forza Motorsport supporterà la funzionalità Smart Delivery. Andiamo a vedere i dettagli nelle righe che seguono. La pagina web ufficiale di Xbox Series X allude a Smart Delivery per Forza Motorsport Ebbene ... Leggi su tuttotek

Sono stati veramente tanti i titoli presentati durante la recente Xbox Games Showcase. Tra questi, ha fatto la sua comparsa anche il prossimo Forza Motorsport, un nuovo capitolo della storica saga rac ...

