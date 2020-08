Finiscono in un’Isola Deserta in Micronesia e Finiscono La Benzina, Salvati Grazie alla Scritta “SOS” (Di martedì 4 agosto 2020) Erano diretti a l’atollo di Pulap, ma perdendo la rotta sono naufragati nella piccola isola Deserta di Pikelot, sono stati avvistati dopo tre giorni da una aerocisterna dell’Aeronautica Militare Americana. Erano naufragati in un isola Deserta, ma non si sono dati per vinti e scrivendo “SOS” sulla sabbia alla fine sono stati Salvati. La CNN ha riportato la notizia di un recupero di tre Micronesiani dispersi da quando il 30 luglio erano partiti su una barca con l’intenzione di viaggiare verso l’atollo Pulap. Perdendo la rotta, ed esaurendo il carburante sono finiti però nella piccola isola disabitata di Pikelot, a circa 190 km di distanza rispetto alla destinazione prevista. Il ritrovamento dei dispersi è avvenuto quasi per ... Leggi su youreduaction

KATNIY : @cavolfiore_ills - li seguo, le stronzate che sparano mi finiscono quotidianamente in tl. Poi ci sono determinati c… - yoonstouch : Jimin su un’isola deserta porterebbe con sè Jungkook, io sto piangendo per questi due, adesso scrivete una fanfic d… -

Ultime Notizie dalla rete : Finiscono un’Isola Turisti a Lampedusa: "Partiti dubbiosi, ma qui nessuna invasione" Quotidianodiragusa.it