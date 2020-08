Errani-Pliskova: data, orario e diretta tv Wta Palermo 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) L’azzurra Sara Errani affronterà la ceca Kristyna Pliskova, in occasione del secondo turno del Wta International di Palermo 2020. La giocatrice italiana ha superato precedentemente Sorana Cirstea, sorprendendo per continuità nel corso dell’intero incontro e mostrando miglioramenti al servizio, mentre l’avversaria ha sorpreso la greca Maria Sakkari usufruendo della propria velocità di palla. La disputa si svolgerà domani, mercoledì 5 agosto, come terzo match di giornata dopo Paolini-Sasnovich. SuperTennis proporrà la diretta televisiva dei vari incontri di ogni giornata, garantendo peraltro una live streaming sul proprio sito ufficiale. Sportface.it offrirà inoltre aggiornamenti ed approfondimenti in merito, post-partita. Leggi su sportface

