Era Cheryl ne “La vita secondo Jim”: oggi a 52 anni è diventata così…[FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Courtney Thorne-Smith è stata tra gli anni ’90 e 2000 una delle attrici più popolari del piccolo schermo. Salita alla ribalta grazie alla serie tv Melrose Place, andata avanti tra il 1992 e il 1997, ha fatto anche parte del cast di Ally McBeal, tra il 1997 e il 2000. Ma l’attrice deve la sua fama soprattutto al ruolo di Cheryl, interpretato per ben otto anni nella sitcom La vita secondo Jim. Molto popolare in Italia, la serie la vede nella veste di co-protagonista al fianco di Jim Belushi, di cui interpreta la moglie. La diversità caratteriale dei due coniugi è uno dei pilastri del successo di questa sitcom. In onda tra il 2001 e il 2009, per un totale di 182 episodi, la serie è stato solo uno dei grandi successi dell’attrice. Tuttavia, una ... Leggi su velvetgossip

