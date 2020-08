“Dopo Gabriel Garko”. Rocco Casalino beccato con l’attore. Il gossip spara forte dopo la fine della storia col compagno cubano (Di martedì 4 agosto 2020) dopo anni di amore e uno scandalo scoppiato pochi giorni fa su conti in banca all’apparenza non proprio limpidi, Rocco Casalino ha chiuso la sua storia con il cubano Josè Carlos Alvarez. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e grillino della prima ora, non ha perso tempo. Sembra infatti molto vicino al bellissimo attore Gabriele Rossi che, nei mesi scorsi, era stato più volte fotografato in compagna di Gabriel Garko alimentando il gossip sul suo orientamento sessuale. A pizzicare Rocco Casalino con Rossi è stato il settimanale ‘Chi’ diretta da Alfonso Signorini e sempre super informato. A quanto racconta ... Leggi su caffeinamagazine

Ric_Nes : Dopo bucchioni e criscitello fossi in voi chiederei un parere anche a Sbirulino, topo gigio e il Mago Gabriel ... - soyokaze__step : @spadapotens GABRIEL HO LA STAMINA DI UN CALZINO BUCATO TI STANCHERESTI DOPO NEANCHE TRE SECONDI DI CORSA per quant… - PinoSa54 : ??????....dopo #Osimhen .... adesso è la volta della Telenovelas #Gabriel .....??!! ???????? #Giornalettai in azione....… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dopo Gabriel Giovan Battista Piranesi e Gabriele Basilico “in dialogo” fra le calli di Venezia Sky Sport