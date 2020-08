Coronavirus, altri positivi in casa Strasburgo: annullata l’amichevole contro il Rennes (Di martedì 4 agosto 2020) altri quattro positivi al Coronavirus in casa Strasburgo. A riportare la notizia è lo stesso club alsaziano sul proprio sito ufficiale. Non sono i primi giocatori colpiti dal Covid-19. Infatti, nelle scorse settimane altri quattro tesserati erano risultati positivi al test. Isolamento di quattro giorni per i tesserati e amichevole contro il Rennes annullata.L'articolo Coronavirus, altri positivi in casa Strasburgo: annullata l’amichevole contro il Rennes CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

FedericaDaga : Spesso sono i piccoli gesti a fare la differenza e questo oggi è il più importante #IoMettoLaMascherina per rispett… - fattoquotidiano : EFFETTO RAFFREDDORE Gli anticorpi sviluppati dopo essere stati infettati dal coronavirus del raffreddore sembrerebb… - GiovanniToti : San Giorgio e San Marco sulle nostre mascherine, simboli di due città, Genova e Venezia, grandi nel passato e forti… - speleodori : RT @RegioneER: #Coronavirus, nuova ORDINANZA @RegioneER : gestione RIFIUTI, altri 2 mln ai Comuni. Su ANDAMENTO epidemiologico, integrazio… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN EGITTO: Altri 24 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 4.912: Sale a 694.944 morti nel Mondo -