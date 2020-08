Colloquio Zhang-Conte: tutto rimandato al dopo Getafe. Ma è gelo tra il tecnico e Marotta (Di martedì 4 agosto 2020) dopo la sfuriata in cui ha dichiarato che l’Inter non lo ha difeso abbastanza e le indiscrezioni trapelate da Repubblica secondo cui Antonio Conte vorrebbe tornare alla Juve, ieri il tecnico ha cercato di rattoppare il rapporto con il club nerazzurro. Ha innanzitutto smentito di voler tornare sulla panchina bianconera e poi ha avuto un Colloquio in videoconferenza con Steven Zhang. Il Corriere dello Sport scrive: “Il faccia a faccia con il presidente è stato definito «cordiale» e nel corso della chiacchierata le parti hanno concordato di rinviare qualsiasi discussione sul futuro alla fine dell’avventura nerazzurra in Europa League. Che sia domani sera o dopo la finale del 21 come sperano a Nanchino. Una specie di “vinci la ... Leggi su ilnapolista

MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - MarcoBarzaghi : nel pomeriggio colloquio cordiale tra #Conte e #Zhang da cui è emersa la volontà di concentrarsi sull'Europa League - GDS_it : #Inter, c'è stato l'incontro tra Zhang e Conte: colloquio cordiale - napolista : Colloquio Zhang-Conte: tutto rimandato al dopo Getafe. Ma è gelo tra il tecnico e Marotta Il tecnico non ha perdona… -