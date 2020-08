Brindisi, 52enne aggredito con l'acido. Arrestata la moglie (Di martedì 4 agosto 2020) Verso le 19 di ieri un uomo di 52 anni è stato aggredito con acido muriatico da sua moglie, anch'ella 50enne, nel rione Commenda di Brindisi. I due si trovavano in auto, una 500, a un certo punto lui è sceso e ha chiesto aiuto in un negozio di casalinghi. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.L'uomo presenta ustioni sull'80% del corpo, in particolare sul busto, mentre la donna si è ferita alle mani, inoltre, poiché presenta un'alta temperatura, è stata sottoposta anche a misure anti-Covid. Lui è in rianimazione presso l'ospedale Perrino di Brindisi, anche lei è piantonata in ospedale. Le condizioni del marito sono gravissime ed è in pericolo di vita. La squadra mobile della questura di Brindisi ... Leggi su blogo

