Beffa Whirlpool, a Napoli chiude e in America regala lavatrici (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ un “Cuore a metà” quello della multinazionale Whirlpool che dopo aver confermato la chiusura dello stabilimento di Napoli Est a casa sua, in America, dona lavatrici per aiutare le persone colpite dalla storica alluvione dello scorso maggio nello stato del Michigan. Una solidarietà fatta solo a metà tra “le mille incertezze della libertà, per dirla alla Bandabardò, dell’azienda verso gli operai napoletani che oggi si sentono così nuovamente Beffati dalla multinazionale statunitense. “Più di 400 lavatrici, asciugatrici e frigoriferi sono stati donati alla United Way, con tutti i proventi destinati in beneficenza” spiegano in queste ore i ... Leggi su anteprima24

