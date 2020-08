Bari, crolla il solaio di una scuola. Polemiche: "E Azzolina pensa ai banchi?" (Di martedì 4 agosto 2020) Emanuela Carucci La sera stessa di una visita del ministro dell'istruzione nel capoluogo pugliese crolla il controsoffitto di una scuola primaria. Scoppia la polemica contro la Azzolina Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti di Bari vecchia, il centro storico del capoluogo pugliese, per il crollo del solaio di una scuola. Si tratta della scuola primaria "Filippo Corridori", in largo San Sabino. In particolare ha ceduto il controsoffitto dell'ultimo piano dell'istituto scolastico che dovrebbe riaprire a settembre con l'inizio del nuovo anno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma tanto è stato lo spavento. Come riporta "IlQuotidianoItaliano", subito sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, come si ... Leggi su ilgiornale

