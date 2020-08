Bando MIUR “Leonardo da Vinci”: vincitori 3 giovani ricercatori Uniud (Di martedì 4 agosto 2020) Sono tre i progetti dell’Università di Udine risultati fra i vincitori del Bando “Leonardo da Vinci” edizione 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e gestito dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), il cui obiettivo è valorizzare a livello internazionale le competenze e le capacità del capitale umano dell’alta formazione e della ricerca italiane. Il Bando sostiene la mobilità per svolgere attività accademiche all’estero da parte di docenti, in qualità di visiting academic (Azione 1), e da parte di giovani ricercatori e laureati per stabilire rapporti con centri di eccellenza o perfezionarsi in istituzioni estere (Azione ... Leggi su udine20

Ostregheta2 : @matteosalvinimi Nel bando le rotelle erano messe come ' motivi di apprezzamento'. - sonia0197 : RT @ilgiornale: I giovani dottori in prima linea contro il Covid. E il Miur pubblica il bando di specializzazione con una trappola https://… - Massimo10489625 : ???? INCREDIBILE??? VIVIAMO IN UNO STATO IRRAGIONEVOLE PERCHÉ GESTITO DA UNA POLITICA IPOCRITA 'Non devi essere risu… - Ginka20051964 : RT @ilgiornale: I giovani dottori in prima linea contro il Covid. E il Miur pubblica il bando di specializzazione con una trappola https://… - ilgiornale : I giovani dottori in prima linea contro il Covid. E il Miur pubblica il bando di specializzazione con una trappola… -

Ultime Notizie dalla rete : Bando MIUR Bando MIUR "Leonardo da Vinci": fra i vincitori, tre giovani ricercatori Uniud Friuli Sera Dal 2021 al via il primo dottorato italiano in intelligenza artificiale

Si tratta di “un'opportunità straordinaria per il Paese anche in relazione alle applicazioni in ambito sanitario", ha commentato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, con delega all'IA. Il dot ...

Arrivano 90mila euro per le scuole del territorio

Sono 90mila gli euro che l’amministrazione comunale cortonese si è aggiudicata tramite il bando Pon Fse, programma operativo nazionale del Miur – Fondo sociale europeo: "Queste risorse verranno ...

Si tratta di “un'opportunità straordinaria per il Paese anche in relazione alle applicazioni in ambito sanitario", ha commentato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, con delega all'IA. Il dot ...Sono 90mila gli euro che l’amministrazione comunale cortonese si è aggiudicata tramite il bando Pon Fse, programma operativo nazionale del Miur – Fondo sociale europeo: "Queste risorse verranno ...