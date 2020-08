Ancelotti: «Juve, la Champions è una motivazione. Al Napoli auguro…» (Di martedì 4 agosto 2020) Carlo Ancelotti commenta il percorso in Champions League della Juve e torna sulla sua esperienza al Napoli. Le sue parole Sulle pagine del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti parla di Champions League e non solo. Il tecnico dell’Everton è tornato sulla sua esperienza al Napoli e ha commentato il percorso della Juve in Champions. Napoli – «Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi». Champions – «Juve? Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La ... Leggi su calcionews24

pisto_gol : Nel suo libro “Leader Calmo” Ancelotti racconta di quando Al Khelaifi e Leonardo, alla vigilia di una gara del PSG,… - sportli26181512 : Ancelotti esclusivo: 'Juve, la nuova formula Champions potrebbe essere un vantaggio': «L’imprevedibilità della fina… - cmdotcom : #Ancelotti: 'Noi allenatori teste di c...o. #Champions? City e Psg favorite, per la #Juve non è solo un'ossessione'… - FabrizioFERRARl : RT @pisto_gol: Nel suo libro “Leader Calmo” Ancelotti racconta di quando Al Khelaifi e Leonardo, alla vigilia di una gara del PSG, gli diss… - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Nel suo libro “Leader Calmo” Ancelotti racconta di quando Al Khelaifi e Leonardo, alla vigilia di una gara del PSG, gli diss… -