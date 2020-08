Alessandro Zarino, dopo tanto discutere è ufficiale: lui e Francesca Brambilla stanno insieme (Di martedì 4 agosto 2020) Oggetto di discussione nel mondo del gossip è stata la presunta storia tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla. Per settimane i fan non hanno fatto che ipotizzare, aiutati anche dalle segnalazioni e dagli indizi che li vedevano insieme. Ora però è arrivata la conferma: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e la Bona Sorte di … L'articolo Alessandro Zarino, dopo tanto discutere è ufficiale: lui e Francesca Brambilla stanno insieme Leggi su dailynews24

QuotidianPost : Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: è amore! - __ladyf : La 'bona sorte' Francesca Brambilla ha trovato l'amore: è l'ex tronista Alessandro Zarino - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, scoppia la passione tra #AlessandroZarino e #FrancescaBrambilla: la foto del bacio - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • ZARINO E BRAMBILLA: ECCO IL BACIO! Come anticipato da Giornalettismo, Alessa… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Alessandro Zarino conquista la sua “Bona Sorte” -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Zarino

Quotidianpost.it

La Brambilla in passato ha avuto un flirt con il rapper Gue Pequeno. Nonostante le smentite fake sui social della coppia, ecco il bacio mentre si stanno godendo queste vacanze d’amore , in provincia d ...Alessandro Zarino e Francesca Brambilla sono una coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne e la Bona Sorte di Avanti un Altro sono stati pizzicati in Puglia mentre si concedono una vacanza all’insegna d ...