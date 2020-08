50 primavere: trama, cast e anticipazioni film stasera in prima visione Rai 3 (Di martedì 4 agosto 2020) Siete in cerca di un film che faccia ridere ma anche riflettere? Allora non lasciatevi sfuggire 50 primavere! La pellicola del 2017, in onda oggi 4 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Blandine Lenoir, attrice, sceneggiatrice e regista nota al grande pubblico per aver recitato in opere come L’anno che verrà, Zouzou, Uomini di fede, L’histoire du samedi, Jeunesse e Il commissario Maigret. La commedia agrodolce, distribuita da BIM e il cui titolo originale è Aurore, ha potuto contare sulle musiche di Bertrand Belin, la fotografia di Pierre Milon mentre il montaggio è stato affidato a Stéphanie Araud. Il lungometraggio ha incassato al botteghino in Italia 371 mila euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di 50 ... Leggi su termometropolitico

POPCORNTVit : '50 primavere', qualche curiosità sul film diretto da Blandine Lenoir -