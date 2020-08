Zero pietà per i suoi figli. Dal tossicologico, una inquietante scoperta su Mario Bressi: come li ha ammazzati (Di lunedì 3 agosto 2020) A distanza di un mese emergono nuovi, terrificanti, dettagli sull'omicidio di Margno, dove Mario Bressi uccise i suoi due figli, Diego ed Elena, come "ripicca" nei confronti della moglie da cui si stava separando. Un caso raccapricciante, che ha turbato e sconvolto l'Italia. Ora, dagli esami tossicologici condotti sui corpi dei due bambini, si è scoperto che Diego ed Elena, prima di essere uccisi, strangolati, non erano neppure stati sedati, così come si era inizialmente ipotizzato. I piccolini avevano 12 anni. Insomma, il padre - poi morto suicida - non ha avuto nemmeno la pietà di non farli soffrire. I corpi dei gemelli furono trovati al mattino presto dalla madre, Daniela, arrivata di corsa da Gessate, dove abitava, inquietata dai folli e minacciosi messaggi che ... Leggi su liberoquotidiano

