Turismo, Federalberghi contro Enit: “I dati sul tutto esaurito? Gli operatori stanno vedendo un film diverso, non travisare la realtà” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ottimismo dell’Agenzia italiana del Turismo, secondo cui nella settimana di Ferragosto “l’Italia è quasi sold out“, innervosisce le imprese del settore. Che ricordano come la situazione resti difficilissima: “crisi nera“, riassume il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Secondo cui “i dati dell’Enit dell’altro giorno sono un film… Va bene dare segnali di ottimismo ma fino a un certo punto. Gli operatori del Turismo del resto d’Italia stanno vedendo un film molto diverso, non bisogna travisare la realtà, non fa bene al settore”. Insomma: l’ente pubblico vigilato dal ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tutti contro l'Enit. Da Federalberghi a Federturismo, i rappresentanti degli operatori si scagliano contro l'Agenzia, rea a loro avviso di mostrare una visione alterata di una realtà di profondo rosso ...

