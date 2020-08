Traffico Roma del 03-08-2020 ore 17:30 (Di lunedì 3 agosto 2020) Luceverde Roma ma entro 20 dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in primo piano i disagi nel quadrante est della città a causa di lavori presenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila l’autostrada è chiusa lo ricordiamo è uscita da Roma tra il bivio con la tangenziale est e via Filippo Fiorentini di conseguenza non è consentito l’ingresso in autostrada dalla tangenziale est e dallo svincolo di via Portonaccio la Roma L’Aquila chiusa anche dato alla raccordo in quest’ultimo caso le deviazioni sono possibili sulla complanare in direzione di Roma l’arteria è chiusa da Roma Est a Viale Palmiro Togliatti per cui tutto il Traffico diretto verso il centro è deviato anche in questo caso sulla ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Sca… - h2oroberto : @vanabeau Non so se sia buona o no ma il manto stradale fatto da sanpietrini nei tratti di strada ad alta densità d… - astralmobilita : ???? #A24 #RomaTeramo traffico bloccato tra #Tivoli e #CastelMadama direzione #Teramo per #VeicoloInPanne… - muoversincampan : A1 Roma-Napoli: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con l'Asse Mediano e lo svincolo Casoria direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 03-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Ponte Genova: Gandolfi, 'la burocrazia stavolta non ha vinto'

Roma, 3 ago. (Labitalia) - "Questa inaugurazione è la dimostrazione che l'Italia è prigioniera della burocrazia, in particolare nell'ambito dei lavori pubblici e degli appalti. Ma stavolta è stata rea ...

Anzio, troppi episodi di microcriminalità. Il Sindaco: ‘Si valuta anche l’intervento dell’Esercito’

“In riferimento ai continui e preoccupanti episodi di diffusa microcriminalità su tutto il territorio comunale di Anzio, con assoluta urgenza, a tutela della sicurezza della cittadinanza, sono nuovame ...

