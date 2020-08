Tania Cagnotto, la piccola Maya imita la mamma: “Sono spacciata?” (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Tutta sua mamma. La piccola Maya imita mamma Tania Cagnotto preparandosi per i tuffi che farà tra qualche anno dal trampolino. Un’immagine davvero bella e dolce nella quale Tania, sui social, ha commentato: “Cosa dovrei pensare secondo voi? Sono spacciata vero?“. Cosa dovrei pensare secondo voi??🤔😱🤦🏽‍♀️ sono spacciata vero?😆 Pubblicato da Tania Cagnotto su Lunedì 3 agosto 2020 Leggi su sportface

andreaverdiani : @CesareSacchetti Comunque scommettiamo che la magistratura, marcia fino al midollo, ribalterà il tutto con un avvit… - KATNIY : Din tuffatore olimpionico che si butta nella mia insalata con la grazia di Tania Cagnotto - GuardianoIV : Tania Cagnotto torna nell’isola dove si è sposata: «Rieccoci finalmente all'Elba» - Gin_Rog : @lostinreality01 pierre curie, brian eno, tania cagnotto - ivonne69villa : RT @QuiNewsElba: Tania Cagnotto torna all' #Elba dove si è sposata | Attualità #Portoferraio -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

Toscana Media News

Il primo tuffo a sei anni. Ed è stato subito amore. Mentre gli altri bambini imparavano a nuotare lei non voleva saperne di stare in acqua. Su dalla scaletta e poi splash nella vasca. A ripetizione, a ...Il 5 agosto è la data di ripartenza dei tuffi italiani. Quello è il giorno in cui cominceranno i Campionati Italiani 2020 a Bolzano, il primo grande appuntamento per la nuova stagione dopo la lunga pa ...