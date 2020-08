PS5 e DualSense: la batteria del controller next-gen durerà 3-4 ore in più rispetto a quella del DualShock 4? (Di lunedì 3 agosto 2020) La batteria del controller wireless DualSense di PS5 potrebbe durare 3-4 ore in più rispetto a quella del DualShock 4, ma sembra che non supporterà PSVR.La notizia proviene dall'utente Reddit viper on fire che avrebbe messo mano al controller next-gen. Secondo l'utente, il controller DualSense di PS5 eliminerà la barra luminosa dall'attuale DualShock 4 e al suo posto sarà introdotta una striscia luminosa che sarà un fattore chiave per la durata della batteria.Il post originale è stato rimosso da Reddit, ma un altro utente ha trascritto i commenti di viper on fire e ha anche ricaricato un video che mostra il controller ... Leggi su eurogamer

Mentre non accennano ad arrestarsi i rumor legati all'imminente annuncio di un nuovo State of Play ad agosto, la community di Reddit è rimasta incuriosita da un post alquanto intrigante. Come potete i ...

