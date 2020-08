Premier League, vietato… tossire: i giocatori potranno essere espulsi dagli arbitri (Di lunedì 3 agosto 2020) Arrivano novità da parte della Football Association of England (FA) che avrebbe sviluppato nuove linee guida per gli arbitri in relazione al comportamento dei giocatori durante le partite. A riportare la novità è il Times che identifica dei nuovi comportamenti che non dovranno accadere in relazione alla pandemia di coronavirus.Premier League: vietato tossire...I direttori di gara saranno obbligati a mostrare il cartellino rosso a quei giocatori che saranno pizzicati a tossire sull'arbitro o sugli avversari. Allo stesso tempo, però, nonostante la regola molto rigida che chiama solo alla massima attenzione, i fischietti non avranno più l'obbligo di monitorare l'osservanza della distanza sociale durante la celebrazione dei gol. Inoltre, ... Leggi su itasportpress

