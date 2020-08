Per il mix di stupefacenti grave scrittore antidroga. Muore suo figlio 25enne (Di lunedì 3 agosto 2020) Tiziana Paolocci Gerardo Ventrella è ricoverato in codice rosso. Avrebbero mischiato alcol, cocaina e cannabis Una vita passata nel sociale, a combattere la droga che aveva fatto profondamente parte del suo passato, graffiandolo, segnandolo per sempre. E proprio la droga due giorni fa gli ha portato via il figlio e ha ridotto lui in fin di vita. È un mistero senza fine quello che è accaduto sabato sera a Gerardo Ventrella, 54 anni, un passato difficile alle spalle che aveva raccontato nel libro «Il mio quartiere», uscito per Feltrinelli nel 2007. In quelle pagine raccontava, rivolgendosi proprio al figlio Samuele, 25 anni, con linguaggio crudo, la propria esperienza con gli stupefacenti e la dura lotta che aveva dovuto intraprendere per uscire ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Per mix Un mix di innovazione per riuscire a ripartire QUOTIDIANO.NET Max Giusti e Macchini in “Fratelli Cugini”, due date a Villa Vitali di Fermo

FERMO - Martedì 4 agosto e sabato 8 agosto (data aggiunta per la grande richiesta del pubblico) Villa Vitali di Fermo - su iniziativa del Comune di Fermo con l’Amat – ospita il duo Max Giusti e Piero ...

Torinese morto in Versilia a 25 anni per un cocktail di droghe: la Procura di Lucca apre un’indagine

Morto in Versilia per un cocktail di droghe: la procura di Lucca apre un'inchiesta (foto: depositphotos). La Procura della Repubblica di Lucca ha aperto un’inchiesta sul decesso del 25enne Samuele Ven ...

