Paolo Becchi sui verbali del Cts: "Fateci leggere quelle carte. Vogliamo la verità sulla libertà negata" (Di lunedì 3 agosto 2020) "Trasparenza". Questa una delle tante parole pronunciate dal premier Conte durante le ormai famose conferenze-stampa della Fase1. Eppure qui di trasparenza non ne vediamo proprio. Il primo atto l'abbiamo ricostruito qualche giorno fa su questo giornale. La Fondazione Einaudi ha presentato istanza di accesso civico generalizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per conoscere il contenuto di cinque verbali del Comitato tecnico scientifico sui quali si fondavano quattro Dpcm del premier, emanati tra marzo e aprile: si tratta dei Dpcm maggiormente limitativi delle libertà personali. La Presidenza del Consiglio si è opposta perché si tratterebbe di atti di lavoro interni e non di "atti amministrativi". Ma il Tar del Lazio, ha accolto il ricorso nel merito ritenendo i ... Leggi su liberoquotidiano

Becchi a Mattarella: ma quale ruolo di garanzia?

Questo il tweet di Paolo Becchi che chiede lumi sull'attuale situazione politica al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al suo ruolo di garante della Costituzione.

