Omofobia | M5S | legge è presidio civiltà

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – 'La legge contro l'omotransfobia che abbiamo portato in Aula è un presidio di civiltà che il Paese attendeva ormai da tempo". Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Giustizia. 'Si tratta di una legge -spiegano- che ha come obiettivo quello di offrire maggiori tutele contro la discriminazione, senza pregiudicare in alcun modo la libertà di pensiero". "Anche se esistono già strumenti per prevenire comportamenti violenti o persecutori occorreva rafforzarli per dare più garanzie ai cittadini più vulnerabili, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Con il nostro lavoro ci stiamo impegnando per dare al Paese una legge giusta, una conquista fondamentale per

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “La legge contro l'omotransfobia che abbiamo portato in Aula è un presidio di civiltà che il Paese attendeva ormai da tempo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle ...

