Nell’area euro Pil giù del 12% (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel secondo trimestre di quest’anno il PIL è diminuito del 12,1% nell’area dell’euro e dell’11,9% nell’UE, rispetto al trimestre precedente. Il dato è contenuto in una stima flash preliminare pubblicata da eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. L'articolo Nell’area euro Pil giù del 12% proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Nell’area euro Pil giù del 12% - Italpress : Nell’area euro Pil giù del 12% - IoriaVCasa : @FabLus17 @LilianaVizza @FiorellaMannoia Tanto per fare un esempio come un altro Raffaele Volpi, senatore della Leg… - Lucky5656 : @PaoloBorg Sarà che non conosci i dati: nel secondo trimestre il Pil è sceso del 12,1% nell’area euro, negli USA de… - alcinx : RT @bancaditalia: È online il Bollettino economico BCE, n. 5 del 2020, che contiene un’analisi complessiva degli sviluppi economici nell’ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’area euro Coronavirus: in provincia di Bergamo 44 nuovi casi, nell'area Milanese +33 Affaritaliani.it