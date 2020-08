Morto Premio Nobel per la Pace nordirlandese Hume (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - John Hume, Premio Nobel per la Pace per il suo contributo alla pacificazione in Irlanda del Nord e uno tra i più noti politici nordirlandesi per oltre 30 anni, è Morto oggi all'... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - John Hume, Premio Nobel per la pace per il suo contributo alla pacificazione in Irlanda del Nord e uno tra i più noti politici nordirlandesi per oltre 30 anni, è morto oggi all ...

Morto il fratello di Frank Ocean in un incidente d’auto: il cantante gli aveva dedicato Orion

Secondo quanto riferito da alcuni media americani, il fratello 18enne di Frank Ocean, Ryan Breaux, sarebbe morto a seguito di un incidente d'auto in California. ABC 7 scrive che sono due le persone ch ...

