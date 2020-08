Monza, in arrivo Donati. Pressing del Gubbio per Marconi (Di lunedì 3 agosto 2020) Adriano Galliani inizia a muovere le prime pedine del calciomercato del Monza. La squadra neopromossa in Serie B sta lavorando per costruire un mix ambizioso di giocatori giovani e rodati in serie cadetta.IN arrivo Donaticaption id="attachment 1001387" align="alignnone" width="594" Giulio Donati (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal portale online Gianlucadimarzio.com, la società biancorossa sta per piazzare il colpo Giulio Donati. Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter pare che abbia già trovato un accordo con la dirigenza, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare in Lombardia per svolgere le visite mediche di rito. In stagione il terzino destro è sceso in campo per 20 volte e ha segnato una rete, dopo tanti anni passati ... Leggi su itasportpress

Lissone (Monza e Brianza), 3 agosto 2020 - Davanti al suo pubblico, a Lissone, in piazza Italia, fra le vie Monza, della Repubblica, Europa, De Gasperi, Trento e Trieste, Catalani, Matteotti dove soli ...

