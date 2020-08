Milan, Theo Hernandez: “Non è stato facile, ma tutti sappiamo che è solo l’inizio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il difensore del Milan Theo Hernandez ha affidato ai social il suo pensiero in merito alla stagione da poco volta al termine. “Non è stato facile, ma alla fine, abbiamo trovato il modo. tutti noi siamo a conoscenza che questo è solo l’inizio” ha scritto il terzino rossonero su Twitter. In stagione, il 22enne francese ha messo a segno 6 gol e 5 assist in 33 presenze. 👋🏻🔜 @acMilan 🔙 #SempreMilan #TH1️⃣9️⃣ pic.twitter.com/RzKkCIbBWt — Theo Hernandez (@TheoHernandez) August 3, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : #Milan, #TheoHernandez: “Non è stato facile, ma tutti sappiamo che è solo l’inizio” - CMalensss : @TheoHernandez @acmilan FORZA MILAN FORZA THEO ???? - vaibia96 : Presentate ufficialmente le liste Uefa per le squadre italiane. #Inter senza Vecino ed Asamoah; il #Milan lascia fu… - PianetaMilan : .@acmilan, @TheoHernandez: 'Abbiamo trovato la strada, questo è solo l'inizio'- #Milan #ACMilan #SempreMilan… - R0SS0N3R1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Piace #Dumfries, descritto come un altro #TheoHernandez -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo Milan, un Theo Hernandez anche a destra: due obiettivi MilanLive.it Milan, Theo Hernandez promette: «È solo l’inizio»

Theo Hernandez ha parlato della sua prima stagione appena conclusa con la maglia del Milan: «Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato la strada. Sappiamo tutti che questo è solo l’inizio». Il ...

Il Milan cerca il nuovo Theo: Dumfries in pole. Florentino resta in corsa

Per cominciare, un’altra freccia. Proprio come un anno fa. Tempi e obiettivi coincidono, e a Casa Milan ovviamente si spera in una corrispondenza anche in termini di risultati: l’estate scorsa il merc ...

Theo Hernandez ha parlato della sua prima stagione appena conclusa con la maglia del Milan: «Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato la strada. Sappiamo tutti che questo è solo l’inizio». Il ...Per cominciare, un’altra freccia. Proprio come un anno fa. Tempi e obiettivi coincidono, e a Casa Milan ovviamente si spera in una corrispondenza anche in termini di risultati: l’estate scorsa il merc ...