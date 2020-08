L’Italia inferma non esiste più (Di lunedì 3 agosto 2020) Sorpresa: l’Italia era l’inferma d’Europa, ma sembra guarita. Firmato: Paul Krugman, Nobel dell’economia. Chi pontifica e straparla dal salotto tv a reti unificate potrebbe redimersi tenendo a mente alcuni concetti scritti dal polemista liberal in contemporanea sul «New York Times» e su «El Pais» dei giorni scorsi che, partendo dalla scoperta di un premier anomalo qual è Conte (l’unico capo di governo in Europa senza partito), rivaluta la resilienza italiana durante l’emergenza Covid. Rende a Cesare ciò che è di Cesare. Da reprobi a modello, sempre che non arrivino smentite. Non sappiamo come andrà a finire e, pur senza dimenticare la caduta degli dei (il modello sanitario della Lombardia), qualcosa andrà però riscritto di un pezzo di storia italiana: un certo discorso ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia inferma Capua, giuramento del 7 febbraio dei volontari del 17° Reggimento “Acqui”, 3° blocco del 2019 l'eco di caserta