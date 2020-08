LA Galaxy, Schelotto: “Higuain e Pastore mi piacerebbero. Bentancur centrocampista totale. Ibrahimovic? Non mi sorprende” (Di lunedì 3 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata da Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Los Angeles Galaxy, ai microfoni di TMW. Il tecnico ha parlato della stagione di MLS ma anche di giocatori che militano nel campionato italiano come Higuain, Pastore, Bentancur e Zlatan Ibrahimovic, alcuni di loro bene conosciuti dallo stesso mister.Schelotto: "Higuain e Pastore mi piacerebbero..."caption id="attachment 962861" align="alignnone" width="585" Higuain Juventus (getty images)/captionTra i temi caldi subito affrontati, quello del mercato: Higuain e Pastore? Mi piacerebbe molto averli qui, parliamo di due campioni di altissimo livello. Ad oggi, però, siamo lontani da questo possibilità perché abbiamo già tre calciatori ... Leggi su itasportpress

