Inter | Conte può sorridere | recuperato un centrocampista

L'Inter può sorridere in vista dell'Europa League: Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo. Difficile vederlo dal primo minuto L'Inter ha potuto riabbracciare Stefano Sensi nel corso dell'allenamento odierno, svolto Interamente con il gruppo dopo l'infortunio. Il centrocampista sarà disponibile per la partita di Europa League contro il Getafe, ma è da escludere l'ipotesi di una maglia da titolare.

