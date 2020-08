Guerra: «Scuole? Non abbiamo prove dei rischi. Il 31 agosto ci confronteremo in conferenza con 30 Paesi» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Parla anche della riapertura delle Scuole. «È in continuo divenire. Il 31 agosto è in programma una conferenza di consenso con almeno altri 30 Paesi per confrontare le esperienze. In assenza di prove conclusive sui rischi del riavvio dobbiamo basarci sulle esperienze, valutare chi ha fatto che cosa e dove è andata meglio». La ripresa delle Scuole sarà un momento molto delicato, dice. «Sarà un momento molto delicato, 10 milioni di persone fuori casa, in movimento. abbiamo visto cosa è successo in Israele e in Francia dove hanno voluto anticipare il ... Leggi su ilnapolista

