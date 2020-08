Gerry Scotti sotto accusa: un ex ballerino di Amici chiede spiegazioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Questo articolo . Gerry Scotti è stato messo in mezzo ad una intricata vicenda riguardante un ex ballerino di Amici che è stato licenziato, a detta sua, senza motivo. Gerry Scotti è ritornato in tv con il suo programma “The Wall”, il game show preserale di Canale 5 che sta avendo un ottimo successo in termini di apprezzamenti … Leggi su youmovies

Azure1717 : Guardavo #thewall e mi chiedevo, ma a #mediaset dare spazio ad altri conduttori farebbe proprio schifo? Minchia Ger… - MartinoMarzili1 : @snowflakesR1998 L'ha detto Gerry Scotti, non io - rainingcaffeine : RT @cvrlyashxx: ogni volta che vedo meme con gerry scotti penso a @rainingcaffeine - cvrlyashxx : ogni volta che vedo meme con gerry scotti penso a @rainingcaffeine - jaimelsnnister : Nel caso non si fosse capito io retwitterò e commenterò ogni singola fancam su attori italiani non c'è scampo, nemm… -