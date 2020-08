Germania, riaprono le scuole: studenti divisi in gruppi e obbligo di mascherina in aree comuni (Di lunedì 3 agosto 2020) . Decine di migliaia di studenti tornano oggi in classe nel nord della Germania, con la riapertura delle ... Leggi su leggo

enzo_mariotti : Buongiorno.. Se a settembre riaprono le scuole.. Faremo Come Francia e Germania. La pandemia esiste e dobbiamo dife… - giuliaforpeace : RT @riktroiani: In #Germania, da Lunedì 3 Agosto, riaprono le #scuole nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale. Sarà i… - orizzontescuola : Lunedì prossimo riaprono le scuole in un Land della Germania - arquer12 : RT @riktroiani: In #Germania, da Lunedì 3 Agosto, riaprono le #scuole nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale. Sarà i… - beppebalestro : RT @riktroiani: In #Germania, da Lunedì 3 Agosto, riaprono le #scuole nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale. Sarà i… -

. Decine di migliaia di studenti tornano oggi in classe nel nord della Germania, con la riapertura delle scuole nel Meclemburgo-Pomerania, il primo dei 16 lander tedeschi nel quale sono terminate le v ...

