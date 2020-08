Gemma Galgani: “L’hanno nascosta, è scomparsa”. Ecco cos’è successo (Di lunedì 3 agosto 2020) Gemma Galgani è sparita dai social ormai da diverse settimane e mentre Nicola Vivarelli si gode la sua vacanza, la dama di Uomini e Donne scappa da una persona a lei importante. Cosa sta succedendo nella sua vita? La frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembra sempre più in crisi. Entrambi infatti con tutta l'euforia iniziale sembravano realmente voler creare una storia d'amore che andasse al di là della grandissima differenza di età che li vede protagonisti. Qualcosa, diverse settimane fa, ha messo a rischio la loro conoscenza che si trova ormai a un punto di rottura inevitabile. Nicola durante la sua ultima intervista al magazine di Uomini e Donne, ha spiegato i suoi tantissimi inviti che la dama ha rifiutato per andare a Forte dei Marmi, mettendo così dei paletti ... Leggi su howtodofor

donatda : #Repost @blogtivvu • • • • • • Rivoluzione in vista a Uomini e Donne? Secondo il settimanale Nuovo Tv potrebbe esse… - fainformazione : Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… - fainfocultura : Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… - fainformazione : NIcola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… - fainfocultura : NIcola Vivarelli e Gemma Galgani si lasceranno entro settembre, sostiene Deianira Marzano A Uomini e donne stanno… -

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembrano essere in crisi profonda, e a rendere il tutto ancor più misterioso è l’assenza di lei su Instagram: non sappiamo a quando risale la sua ultima storia ma alme ...Nicola Vivarelli sembrerebbe aver dimenticato Gemma Galgani prima del Trono Over di Uomini e Donne con una donna più giovane. Nicola Vivarelli è stato in assoluto uno dei protagonisti indiscussi del T ...